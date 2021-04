Kodeks kierowcy

Rowerzyści, podobnie jak kierowcy, muszą się stosować do ruchu prawostronnego, a to oznacza, że powinno się jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub ścieżki rowerowej. Blisko wcale nie oznacza "tuż przy samym krawężniku". Na ulicy najlepiej zachować ok. metra odstępu. Wtedy ograniczymy ryzyko najechania na krawężnik. To ważne, ponieważ zawsze może nas zaskoczyć nagły podmuch wiatru albo przejeżdżający obok samochód. W takiej sytuacji musimy mieć przestrzeń na reakcje - nagłe najechanie na krawężnik może się skończyć wypadkiem. Ten na drodze, na której jeżdżą także samochody to wyjątkowo niebezpieczna sytuacja. Zawsze dajcie sobie pole manewru. Zachowajcie też najwyższą ostrożność przy wymijaniu kałuży albo dziury. Nagły manewr może sprawić, że wjedziecie kierowcy pod koła. Zawsze upewnijcie się, czy możecie bezpiecznie ominąć przeszkodę.



Jeżeli w kierunku, w którym jedziemy wyznaczono drogę lub pas dla rowerów, to mamy obowiązek jechania nimi. Tak samo rowerzysta musi jechać poboczem, o ile to oczywiście nadaje się do jazdy. Dlaczego? Dla własnego bezpieczeństwa. Korzystając z drogi dla rowerów nie musimy się przejmować pędzącymi samochodami. Rowerzyści powinni unikać także chodników, żeby nie narażać pieszych na ryzyko kolizji. Jadąc na rowerze chodnikiem musimy zachować najwyższą ostrożność i znacznie zwolnić.