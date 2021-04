Nowe systemy w samochodach

Nowoczesność współczesnych samochodów w dużej mierze polega na ich bezpieczeństwie. Nad kierowcą i pasażerami stale czuwa szereg asystentów pomagających zapobiegać bądź minimalizować skutki kolizji. Na jakie wsparcie może liczyć kierowca?



Rozwój technologii to nie tylko lepsze osiągi, niższe emisje czy jeszcze większy komfort z prowadzenia samochodu. To bezpieczeństwo. To szereg systemów, które nie tylko mają ułatwić kierowcy życie, ale także w razie potrzeby je chronić.